اضافی پٹرولیم لیوی کیخلاف درخواست حکومت سے رپورٹ طلب

لاہور(کورٹ رپورٹر ،مانیٹرنگ ڈیسک )لاہور ہائیکورٹ کے جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اضافی 180 ارب روپے پٹرولیم لیوی کی وصولی کیخلاف درخواست پر وفاقی حکومت کے وکیل سے آئندہ سماعت پر تفصیلی رپورٹ طلب کرلی۔۔۔

 جوڈیشل ایکٹوازم پینل کی جانب سے دائرمتفرق درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ حکومت نے پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے ذریعے جولائی سے وسط اپریل تک مجموعی طور پر 1 ہزار234ارب روپے سے زائد وصول کئے ، عالمی مارکیٹ میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے باوجود عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا، پٹرولیم ٹیکسز میں اضافے کے باعث مہنگائی میں نمایاں اضافہ ہوا ،استدعا ہے کہ عدالت پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے تعین کا مکمل میکنزم طلب کرے اور جائزہ لے کہ عوام سے وصول کی جانے والی اضافی رقم کس قانونی جواز کے تحت لی گئی۔

 

مزید پڑہیئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس
