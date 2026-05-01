صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہسپتال میں خاتون جج کی وفات جوڈیشل انکوائری کی درخواست دائر

  • پاکستان
ہسپتال میں خاتون جج کی وفات جوڈیشل انکوائری کی درخواست دائر

لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ نے سرکاری ہسپتال انتظامیہ کی لاپروائی سے خاتون سول جج کی وفات کے معاملے کی جوڈیشل انکوائری کی درخواست پر درخواست گزار وکیل کو رجسٹرار آفس کا اعتراض دو روز میں دور کرنے کی ہدایت کر دی۔

 عدالت نے وکیل کو درخواست میں ترمیم کر نیکی بھی ہدایت کی۔ فرحت منظور چانڈیو ایڈووکیٹ نے موقف اپنایا کہ سول جج ساجدہ محبوب ڈی جی خان میں تعینات اور گردوں کی بیماری کا شکار تھیں،  26 اپریل کو ان کا اسلام آباد میں گردہ ٹرانسپلانٹ ہونا تھا، 24 اپریل کو طبیعت خراب ہونے پر ساجدہ محبوب کو ڈی جی خان ٹیچنگ ہسپتال لایا گیا، خاتون جج رات ساڑھے دس بجے سے صبح ساڑھے پانچ بجے تک ہسپتال میں تڑپتی ر ہیں ،مریضہ کے نہ ڈائیلسز کئے گئے اور نہ ہی آکسیجن لگائی گئی، اطلاع کے باوجود ایم ایس اور سی ای او ہیلتھ نے کوئی ایکشن نہ لیا، سرکاری ہسپتال میں اگر سول جج بے یارو مددگار انتقال کر گئی ہیں تو عام شہریوں کا کیا حال ہوگا؟ ،استدعا ہے کہ عدالت ذمہ داروں کیخلاف کمیشن بنا کر کارروائی کا حکم دے ،چیف سیکرٹری اور سیکرٹری صحت کو ذاتی حیثیت میں طلب کرے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ورلڈ کپ کی تیاری،آسٹریلوی سکواڈ کا دورہ پاکستان متوقع

بھارت کے ہر ایک بولر سے نفرت ہے :حسن نواز

میڈرڈ اوپن ٹینس ، سنر اور آرتھر سیمی فائنل میں داخل

انگلینڈ کے ٹینس سٹار جیک ڈریپر تمام مقابلوں سے باہر

پی ایس ایل میں تجربے سے لطف اندوز ہوا ہوں:ٹم پین

تاڈیج نے ٹور ڈی رومانڈی کا پہلا مرحلہ جیت لیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
دو خاتون سفیروں کی کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ہار جیت کا حساب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
گوبر ٹیکس کی سپر پاور
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
جاپان کی قومی ترقی اور نظامِ تعلیم
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
ننھے منّے ٹرمپ
آصف عفان
امیر حمزہ
اللہ کی گھات اور سپر تہذیب
امیر حمزہ
Dunya Bethak