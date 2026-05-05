فضل الرحمان سے ملاقات
اسلام آباد (دنیا نیوز ) وزیراعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی امیر جے یو آئی مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ آمد ہوئی۔
دونوں رہنماؤں کے درمیان ملاقات میں بلوچستان کی امن و امان اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ملاقات میں حال ہی میں مدارس کے حوالے سے پیدا ہونے والے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔وزیراعلیٰ بلوچستان کل کوئٹہ میں جے یو آئی کی صوبائی قیادت سے ملاقات کریں گے ، ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا صلاح الدین ایوبی اور مولانا اسجد محمود بھی شریک تھے۔