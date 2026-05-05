تجارتی خسارہ ساڑھے 43 فیصد بڑھ گیا:ادارہ شماریات

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)پاکستان کے تجارتی خسارے اور درآمدات میں اضافہ ہوگیا، وفاقی ادارہ شماریات کی جاری رپورٹ کے مطابق اپریل میں ماہانہ بنیادوں پر تجارتی خسارہ 43 اعشاریہ 50 فیصد بڑھ گیا۔۔۔

 اس دوران درآمدات میں 28 اعشاریہ41 فیصد ،برآمدات میں 9 اعشاریہ 50 فیصد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا،درآمدات 6 ارب 55 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز ریکارڈ کی گئیں۔ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق اپریل میں برآمدات 2 ارب 47 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز رہیں، اس ماہ کا تجارتی خسارہ 4 ارب 7 کروڑڈالرز سے زیادہ رہا۔ تجارتی خسارہ اپریل میں سالانہ بنیادوں پر 3 اعشاریہ 83 فیصد بڑھ گیا، درآمدات میں 7 اعشاریہ 46 فیصد ،برآمدات میں 14 اعشاریہ 3 فیصد کا اضافہ ہوا۔رپورٹ کے مطابق جولائی2025 تا اپریل 2026 تجارتی خسارہ 20 اعشاریہ 80 فیصد بڑھ گیا جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 10 ماہ تجارتی خسارہ 31 ارب 99 کروڑ ڈالرز رہا،درآمدات میں 6 اعشاریہ 94 فیصد کا اضافہ ہوا، اسی مدت کے دوران درآمدات کا حجم 57 ارب 20 کروڑ ڈالرز رہا،برآمدات میں 6 اعشاریہ 25 فیصد کمی ہوئی، برآمدات کا حجم 25 ارب 21 کروڑ ڈالرز رہا۔

 

