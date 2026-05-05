صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ریفائنریز،آئل سٹوریج تنصیبات کی سکیورٹی پر جائزہ اجلاس

  • پاکستان
ریفائنریز،آئل سٹوریج تنصیبات کی سکیورٹی پر جائزہ اجلاس

سٹیک ہولڈرز،آئل کمپنیوں کے ساتھ مل کر سکیورٹی اقدامات جاری :بریفنگ حکومت توانائی تنصیبات کے تحفظ ، بلاتعطل ایندھن فراہمی کیلئے پرعزم :اسحاق ڈار

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)نائب وزیراعظم اسحاق ڈار کی زیرصدارت اجلاس میں ملک بھرکی آئل ریفائنریز اور آئل سٹوریج تنصیبات کی سکیورٹی کا جائزہ لیا گیا،اجلاس میں بریفنگ کے دوران بتایا گیا کہ تمام متعلقہ سٹیک ہولڈرز اور آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے ساتھ مل کر سکیورٹی اقدامات یقینی بنائے جا رہے ہیں، اضافی سکیورٹی اقدامات کے اخراجات آئل مارکیٹنگ کمپنیاں برداشت کریں گی، سینیٹر اسحاق ڈار نے آئل ریفائنریز اور آئل سٹوریج کے موجودہ سکیورٹی انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔

اجلاس میں وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی (آئی ٹی) وزیر مملکت خزانہ، سیکرٹری پٹرولیم، سیکرٹری داخلہ اور اعلیٰ حکام شریک ہوئے ،اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت اہم توانائی تنصیبات کے تحفظ اور ملک بھر میں بلاتعطل ایندھن کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے ،اجلاس کے اعلامیے کے مطابق اس موقع پر ملک میں پٹرولیم، تیل اور لبریکنٹس کے ذخائر کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا، وزارت پٹرولیم نے شرکا کو بریفنگ دی،بریفنگ میں بتایا گیا کہ جون 2026 کے تیسرے ہفتے تک ملک بھر میں پٹرولیم مصنوعات کی بلا تعطل فراہمی کے لیے وافر ذخائر موجود ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بوفے کے بچے ہوئے کھانے کا کیا کِیا جاتا ہے ؟

کنیکٹنگ فلائٹ چھوٹ گئی،پیسے اور وقت کیسے بچائیں

سڑکوں پر پھرنے والا فرار زیبرا حقیقت میں گدھا نکلا

ایئرپورٹ پر موبائل،پاسپورٹ سینیٹائز کرنا کیوں ضروری

امراض قلب کا خطرہ بڑھانے والی اہم وجہ دریافت

کوما میں گئی خاتون شادی سے 2دن قبل ہوش میں آگئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak