صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غیر واضح تاخیرسے دعویٰ قابلِ سماعت نہیں رہتا:عدالت عظمیٰ

  • پاکستان
غیر واضح تاخیرسے دعویٰ قابلِ سماعت نہیں رہتا:عدالت عظمیٰ

اسلام آباد (اے پی پی)سپریم کورٹ نے ایک اہم عدالتی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ جائیداد کے تنازعہ میں مدتِ سماعت (Limitation)، رجسٹرڈ دستاویزات کی قانونی حیثیت اور ہائی کورٹ کے ریویژنل دائرہ اختیار کی حدود کو نظرانداز کرنا سنگین قانونی غلطی ہے۔۔۔

 جو فیصلے کی درستگی پر اثرانداز ہو سکتی ہے ، جسٹس شاہد بلال حسن اور جسٹس شکیل احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے ریویو درخواست پر سماعت کے بعد تفصیلی فیصلے میں قرار دیا کہ زیرِ بحث مقدمہ میں تنازعہ کھیوٹ نمبر 621 اور 623 سے متعلق جائیداد کا تھا جس میں فریقین نے مختلف رجسٹرڈ سیل ڈیڈز اور ریونیو اندراجات کی بنیاد پر ملکیت کا دعویٰ کیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ مدتِ سماعت کا قانون بنیادی اہمیت رکھتا ہے اور غیر معقول و غیر واضح تاخیر کی صورت میں دعویٰ قابلِ سماعت نہیں رہتا۔ سپریم کورٹ نے کہا اس اصول کو نظرانداز کرنا قانونی غلطی کے مترادف ہے ۔ رجسٹرڈ دستاویزات قانون کے مطابق عوامی نوٹس تصور کی جاتی ہیں اور ان کی طویل عرصے تک عدم چیلنجنگ ان کی قانونی مضبوطی کو ظاہر کرتی ہے ۔ عدالت نے یہ بھی واضح کیا کہ ہائی کورٹ کا ریویژنل دائرہ اختیار محدود ہوتا ہے اور اس میں شواہد کا ازسرنو جائزہ لینا یا ٹرائل کورٹ اور اپیلٹ کورٹ کے متفقہ نتائج کو تبدیل کرنا اسی صورت میں جائز ہے جب واضح قانونی یا ریکارڈ کی غلطی ثابت ہو۔ موجودہ کیس میں ان بنیادی قانونی اصولوں کو نظرانداز کیا گیا جس کے باعث قانونی غلطی سرزد ہوئی۔عدالت نے ریویو درخواست منظور کرتے ہوئے سابقہ عدالتی فیصلے کالعدم قرار دے دیئے اور ٹرائل کورٹ و اپیلٹ کورٹ کے فیصلوں کو بحال کر دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا کے پاس اُڑن طشتریوں سے نکالی گئی 4خلائی مخلوق

سائنسدانوں نے تربوز کا حیران کن فائدہ دریافت کرلیا

تنہائی سے بچنے کیلئے معمر شخص سپر مارکیٹ میں رہنے لگا

والدین کیلئے تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر نقد انعام

بار بی کیو سامان کی چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی

ٹرمپ اور نیتن یاہو سے مشابہت رکھنے والی بھینسیں وائرل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak