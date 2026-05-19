صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بالی ووڈ میں بار بار ہب کا مذاق اڑایا گیا:نصیر الدین

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
بالی ووڈ میں بار بار ہب کا مذاق اڑایا گیا:نصیر الدین

ممبئی(شوبز ڈیسک)بھارتی اداکار نصیر الدین شاہ کا کہنا ہے کہ بالی ووڈ میں بار بار مذہب کا مذاق اُڑایا گیا۔

نصیر الدین شاہ نے ایک تقریب میں سوالیہ انداز میں کہا کہ بالی ووڈ نے کس مذہب کا مذاق نہیں اڑایا؟ اداکار نے بالی ووڈ کی فلموں کو‘دقیانوسی تصورات کا ماسٹر’ قرار دیتے ہوئے کہا کہ بالی ووڈ نے سکھوں، پارسیوں اور عیسائیوں کا مذاق اڑایا جبکہ مسلمان کو فلم کے آغاز میں ہیرو کا دوست دکھایا گیا جو کہ آخر میں ہیرو کی جان بچاتے ہوئے مر گیا۔اُنہوں نے مزید کہا کہ دوسروں کے دکھوں پر ہنسنا بھارتیوں کی قومی صفت ہے ، اپنے اوپر ہنسنا نہیں آتا ہمیں اگر کوئی ہمارا مذاق اڑائے تو ہم ناراض ہوجاتے ہیں، لیکن کسی کا مذاق اڑانے سے پہلے دو بار نہیں سوچتے اور ہماری فلموں نے اس چیز کو جان بوجھ کر فروغ دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

129 مقدمات میں ملوث 2 بھائیوں سمیت 6 ڈاکو مبینہ مقابلوں میں ہلاک

چوری و ڈکیتی کی 10وارداتیں،شہر ی لاکھوں سے محروم

13سالہ لڑکے کے اندھے قتل کا ڈراپ سین،دوست ملزم نکلا،گرفتار کر لیا گیا

پشاور:اے این پی ملائشیا کے صدر اپنے حجرے میں قتل

شہداد پور:ٹرک پھاٹک توڑکر ٹرین میں جاگھسا، ڈرائیور جاں بحق

بجلی بل 22ہزار؛ غربت سے تنگ شخص کا ہیڈ مرالہ بیراج میں کود کر اقدام خود کشی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak