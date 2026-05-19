بار بی کیو سامان کی چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی
البرٹا (نیٹ نیوز)کینیڈا میں ایک لومڑی بار بی کیو سامان کی چوری میں ملوث نکلی۔کینیڈا کے صوبے البرٹا کی پولیس کو باربی کیو کے سامان کی چوری کی اطلاع ملی لیکن جب اہلکار موقع پر پہنچے تو پتا چلا کہ اصل مجرم ایک لال لومڑی تھی۔
جس کے منہ میں ہاٹ ڈاگز بھرے ہوئے تھے ۔رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ افسران پیر کے روز کروزنیسٹ پاس میں ایک ایسے ملزم کی تلاش میں پہنچے جس کی شناخت یوں بتائی گئی کہ اس کے لال بال، چھوٹا قد ہے اور وہ موٹی کھال والا کوٹ پہنے ہوئے ہے ۔پولیس نے مزاحیہ انداز میں بتایا کہ مختصر تفتیش کے بعد ملزم قریبی علاقے میں ثبوت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا۔آر سی ایم پی نے اس شاطر چور لومڑی کی تصویر بھی شیئر کی، جس کے منہ میں ہاٹ ڈاگز بھرے ہوئے تھے ۔پولیس کے مطابق ملزم کو بغیر کسی شرط کے رہا کر دیا گیا۔