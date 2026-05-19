صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بار بی کیو سامان کی چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی

  • عجائب دنیا
بار بی کیو سامان کی چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی

البرٹا (نیٹ نیوز)کینیڈا میں ایک لومڑی بار بی کیو سامان کی چوری میں ملوث نکلی۔کینیڈا کے صوبے البرٹا کی پولیس کو باربی کیو کے سامان کی چوری کی اطلاع ملی لیکن جب اہلکار موقع پر پہنچے تو پتا چلا کہ اصل مجرم ایک لال لومڑی تھی۔

جس کے منہ میں ہاٹ ڈاگز بھرے ہوئے تھے ۔رائل کینیڈین ماؤنٹڈ پولیس نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ افسران پیر کے روز کروزنیسٹ پاس میں ایک ایسے ملزم کی تلاش میں پہنچے جس کی شناخت یوں بتائی گئی کہ اس کے لال بال، چھوٹا قد ہے اور وہ موٹی کھال والا کوٹ پہنے ہوئے ہے ۔پولیس نے مزاحیہ انداز میں بتایا کہ مختصر تفتیش کے بعد ملزم قریبی علاقے میں ثبوت چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے پکڑا گیا۔آر سی ایم پی نے اس شاطر چور لومڑی کی تصویر بھی شیئر کی، جس کے منہ میں ہاٹ ڈاگز بھرے ہوئے تھے ۔پولیس کے مطابق ملزم کو بغیر کسی شرط کے رہا کر دیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:کاروباری ہفتے کا مندی سے آغاز،399ارب خسارہ

اپریل میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ32کروڑ40 لاکھ ڈالر ریکارڈ

ٹویوٹا کی مینوفیکچرنگ میں شاندار کارکردگی، صنعتی قیادت کے 35سال

آئی ٹی برآمدات میں 2فیصد اضافہ، 42.30کروڑ ڈالر ریکارڈ

موجودہ پالیسیوں سے معاشی توازن بگڑ رہا ،بزنس کونسل

چاندی 26، سونا 900روپے مہنگا ،ڈالرکی قدرکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak