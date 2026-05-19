صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اگر ہم مسلسل دو دن بیٹنگ کریں تو جیت سکتے ہیں:عمر گل

  • کھیلوں کی دنیا
اگر ہم مسلسل دو دن بیٹنگ کریں تو جیت سکتے ہیں:عمر گل

ذہنی طور پر ہدف حاصل کرنے کیلئے تیار ، کوشش بھی کرینگے ،قومی بولنگ کوچ

سلہٹ (سپورٹس ڈیسک)پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ عمر گل نے کہا ہے کہ اگر ہم دو دن مسلسل بیٹنگ کریں تو ہمارے پاس موقع ہے کہ میچ جیت سکتے ہیں۔سلہٹ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے عمر گل کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس دو دن موجود ہیں، امکان ہے کہ بارش بھی ہوجائے ، میچ میں ابھی کافی وقت ہے ۔پاکستانی بولنگ کوچ کا کہان تھا کہ اتنا کم وقت نہیں کہ میچ ڈرا ہوسکے ، دونوں ٹیموں کے پاس میچ جیتنے کا موقع ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ ہم ذہنی طور پر ہدف حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں اور کوشش بھی کریں گے۔

437 رنز کا ہدف حاصل کرنے کے لیے دو سے تین اچھی پارٹنرشپ لگنی چاہئیں۔ کرکٹ میں ہر چیز ممکن ہوسکتی ہے ۔عمر گل نے کہا کہ پہلے دن پچ بولرز کے لیے سازگار تھی، نمی تھی اور سوئنگ بھی تھا جبکہ دوسرے اور تیسرے روز بیٹرز کو کافی مدد ملی، پچ بیٹرز کے لیے بہترین تھی۔انہوں نے یہ بھی کہا کہ بنگلا دیش کے بیٹرز نے بہت اچھا کھیلا ہے ہمارے بولرز بدقسمت رہے ۔ ہم نے ریویو کی سہولت کو ٹھیک طریقے سے استعمال نہیں کیا۔ بولرز کی سپیڈ کے متعلق عمر گل کا کہنا تھا کہ پی ایس ایل میں بولرز کی سپیڈ ٹھیک تھی، تاہم ریڈ بال میں بولرز کی سپیڈ نیچے آجاتی ہے ۔ بدقسمتی سے ہم زیادہ ٹیسٹ میچز نہیں کھیلتے جس کی وجہ سے بولرز کا ردھم نہیں بنتا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

امریکا کے پاس اُڑن طشتریوں سے نکالی گئی 4خلائی مخلوق

سائنسدانوں نے تربوز کا حیران کن فائدہ دریافت کرلیا

تنہائی سے بچنے کیلئے معمر شخص سپر مارکیٹ میں رہنے لگا

والدین کیلئے تیسرے اور چوتھے بچے کی پیدائش پر نقد انعام

بار بی کیو سامان کی چوری میں ملوث لومڑی پکڑی گئی

ٹرمپ اور نیتن یاہو سے مشابہت رکھنے والی بھینسیں وائرل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak