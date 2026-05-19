سلہٹ ٹیسٹ : قومی بیٹنگ کی آزمائش، پاکستان کیلئے پہاڑ جتنا ہدف
میچ کے تیسرے روز پاکستان کے خلاف دوسری اننگز میں بنگلادیش کی ٹیم 390رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، مہمان ٹیم کو 437رنز کا ہدف ملا مشفیق نے 137،لٹن 69،محمود الحسن نے 52رنز بنائے ،کھیل کے اختتام تک پاکستانی اوپنرز بغیر کوئی رن بنائے کیریز پر موجود رہے
سلہٹ(سپورٹس ڈیسک)دوسرے ٹیسٹ میچ میں بنگلادیش نے پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا ہدف دے دیا، تیسرے دن کھیل کے اختتام تک پاکستانی اوپنرز بغیر کوئی رن بنائے کیریز پر موجود رہے ۔ سلہٹ میں کھیلے جا رہے میچ کے تیسرے روز پاکستان کے خلاف دوسری اننگز میں بنگلادیش کی ٹیم 390 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی، پہلی اننگز کی 46 رنز کی برتری کی بدولت مہمان ٹیم کو 437 رنز کا ہدف دے دیا۔بنگلادیش کی جانب سے مشفیق الرحیم نے سب سے زیادہ 137 رنز بنائے جبکہ لٹن داس نے 69 اور محمود الحسن جوئے نے 52 رنز سکور کیے ۔بنگلادیش نے تیسرے روز کھیل کا آغاز 3 وکٹوں کے نقصان پر 110 رنز سے کیا، 5 رنز کے اضافے کے بعد 115 پر کپتان نجم الحسن شانتو 15 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔
ہوم ٹیم کی پانچویں وکٹ 238 رنز پر گری جب لٹن داس 69 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ، چھٹی وکٹ 272 رنز پر گری جب مہدی حسن میراز 19 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے ۔بنگلادیش کی ساتویں وکٹ 349 رنز پر گری، تیج الاسلام 22 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے جبکہ آٹھویں وکٹ تسکین احمد کی صورت میں گری، وہ 6 رنز بنا سکے اور نویں وکٹ 383 رنز پر گری، شرف الاسلام 12 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے اور آخری وکٹ 390 رنز پر گری جب مشفیق الرحیم سب سے زیادہ 137 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے ۔پاکستان کی جانب سے خرم شہزاد نے 4 وکٹیں حاصل کیں جبکہ ساجد خان نے 3، حسن علی نے 2 اور محمد عباس نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔بنگلادیش کے خلاف پاکستان کی ٹیم پہلی اننگز میں 232 رنز بنا کر آل آؤٹ ہو گئی تھی اور میزبان ٹیم کو پہلی اننگز میں 46 رنز کی برتری حاصل ہو گئی تھی۔