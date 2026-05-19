صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اکیلے رہنا انتخاب ہے ، تنہا رہنا نہیں:سلمان خان

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
اکیلے رہنا انتخاب ہے ، تنہا رہنا نہیں:سلمان خان

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ کے سپر سٹار سلمان خان ایک بار پھر اپنی ایک مبہم مگر جذباتی پوسٹ نے مداحوں میں تشویش اور تجسس دونوں کو جنم دیا ہے۔

سلمان خان نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنی فٹنس کی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے تنہائی کے موضوع پر اظہارِ خیال کیا۔ انہوں نے لکھا کہ انسان کے ساتھ رہنے کی دو حالتیں ہوتی ہیں: ایک اکیلے رہنا اور دوسری تنہا رہنا۔ ان کے مطابق اکیلے رہنا ایک ذاتی انتخاب ہوتا ہے ، جبکہ تنہائی وہ کیفیت ہے جب کوئی آپ کے ساتھ رہنا ہی نہ چاہے ۔اداکار نے اپنی پوسٹ کے آخر میں مزید لکھا کہ اب اس کے بعد لوگوں کو خود ہی سمجھ جانا چاہیے کہ انہیں کیا کرنا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

سلہٹ ٹیسٹ : قومی بیٹنگ کی آزمائش، پاکستان کیلئے پہاڑ جتنا ہدف

اگر ہم مسلسل دو دن بیٹنگ کریں تو جیت سکتے ہیں:عمر گل

نیشنل مینز والی بال چیمپئن شپ کا آغاز، 16 ٹیمیں شریک

ایرانی فٹبال ٹیم فیفا ورلڈ کپ کی تیاریوں کیلئے ترکیہ روانہ

نقوی بھارت جائینگے یا نہیں،رواں ہفتے فیصلہ متوقع

سکندر رضا نے زمبابوے کے دو بڑے ایوارڈز اپنے نام کر لیے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak