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کچہری دھماکہ:ہائیکورٹ کی معاوضے کا معاملہ حل کرانیکی ہدایت

  • پاکستان
کچہری دھماکہ:ہائیکورٹ کی معاوضے کا معاملہ حل کرانیکی ہدایت

وفاق، سیکرٹری داخلہ،چیف کمشنر اور ڈی سی اسلام آباد کو جواب کیلئے نوٹس جاری معاملہ جلد حل کرائینگے :ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد ، سماعت 23جون تک ملتوی

اسلام آباد(اپنے نامہ نگارسے ) اسلام آباد ہائیکورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد اور ڈپٹی اٹارنی جنرل کو کچہری خودکش دھماکہ کے متاثرین کو معاوضہ کی ادائیگی کا معاملہ حل کرانے کی ہدایت کرتے ہوئے سیکرٹری داخلہ سمیت دیگر فریقین کو جواب کیلئے نوٹس جاری کردیا۔ درخواست گزار کی جانب سے بیرسٹر تصدق حنیف نے عدالت میں پیش ہو کر موقف اختیار کیاکہ سیکشن 13 لائیرز پروٹیکشن ایکٹ کے تحت گریڈ18 کا شہدا پیکیج ملنا چاہیے ، ایک سال سے زائد عرصہ گزر چکا لیکن متاثرین کو معاوضہ نہیں مل سکا۔ عدالت کے طلب کرنے پر ایڈووکیٹ جنرل اسلام آباد نوید حیات پیش ہوئے اور کہاکہ معاملہ چیک کریں گے اور جلد از جلد حل کرائیں گے ، عدالت مہلت دے ۔ عدالت نے وفاق، سیکرٹری داخلہ،چیف کمشنر اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو جواب کیلئے نوٹس جاری کر کے سماعت23 جون تک ملتوی کردی۔ 

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