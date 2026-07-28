صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آن لائن مالی فراڈ میں ملوث 14ملزم گرفتار،موبائل فونز،سمز برآمد

  • پاکستان
آن لائن مالی فراڈ میں ملوث 14ملزم گرفتار،موبائل فونز،سمز برآمد

لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے) نیشنل سائبر کرائم انویسٹی گیشن ایجنسی پنجاب نے آن لائن مالی فراڈ میں ملوث لاہور سے 4 اور ملتان سے 10 ملز م گرفتار کرلئے۔۔۔

 کارروائیوں کے دوران متعدد موبائل فون، سمز، جعلی واٹس ایپ اور سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی قبضے میں لے لیے گئے ، لاہور سے چار ملزموں محمد عامر، محمد اشفاق، محمد قمر اور امیر کریم کو گرفتار کیا گیا ،ملزموں نے دھوکہ دہی کے ذریعے شہریوں سے لاکھوں روپے حاصل کئے تھے ، ملتان سے تین مختلف کارروائیوں کے دوران 10 ملزموں کو گرفتار کیا،جن میں محمد اصغر، عامر شہزاد، محمد کامران، رضوان طالب، ثاقب علی، کامران طالب، افتخار منظور، محمد عدنان، محمد سلطان اور محمد نعیم شامل ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سیکرٹری داخلہ سے چیئرمین سی ڈی اے تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے محفوظ مسکنوں کی تباہی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کبھی حکمران عوام بن کر سوچیں گے؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
سٹیٹ بینک کی مہنگائی سے لڑائی؟
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ جنگ اور صہیونی ذہنیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
عدالت میں پیشی
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak