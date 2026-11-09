صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لگژری گاڑیوں پر ٹیکس ریلیف نہیں ملے گا

  • پاکستان
لگژری گاڑیوں پر ٹیکس ریلیف نہیں ملے گا

لاہور( این این آئی)وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر مصدق ملک نے کہا ہے کہ وزیراعظم نے واضح کر دیا ہے کہ لگژری گاڑیوں پر کوئی ٹیکس ریلیف نہیں دیا جائے گا۔۔۔

حکومت کی ترجیح متوسط طبقے اور کم قیمت گاڑیاں خریدنے والے شہریوں کو ریلیف فراہم کرنا ہے ،جو شخص 8 سے 10 کروڑ روپے مالیت کی گاڑی خریدنے کی استطاعت رکھتا ہے ، وہ ٹیکس بھی ادا کر سکتا ہے ، تاہم متوسط طبقے کی گاڑیوں پر ٹیکسوں کا اضافی بوجھ کم ہونا چاہیے ۔ایک انٹر ویو میں انہوں نے کہا کہ گاڑیوں پر ٹیکسوں میں کمی اور مارکیٹ میں مسابقت بڑھنے سے قیمتیں کم ہوں گی، جس سے متوسط طبقے کو فائدہ پہنچے گا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

عائزہ خان کا بولڈ فوٹو شوٹ ،کئی مداحوں کی واہ ،کئی نے تنقیدکرڈالی

امیتابھ کے گھر کو بم سے اڑانے کی دھمکی ،سکیورٹی سخت

ماہرہ خان نے بوٹوکس کروالئے سوشل میڈیا صارفین کا سوال

ریما خان کی واپسی ،بڑے پردے پر جلوہ گر ہونے کو تیار

گوہر رشیدنے خواتین کی تضحیک اور ہراسانی کیخلاف آواز بلندکردی

ناک کی سرجری ،جھانوی کے شوبز میں آنے کیوجہ بن گئی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak