صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا:فائرنگ ، دھماکا،2پولیس اہلکار،ایک کا کمسن بیٹا بھی شہید

  • پاکستان
پختونخوا:فائرنگ ، دھماکا،2پولیس اہلکار،ایک کا کمسن بیٹا بھی شہید

ٹانک ،اسلام آباد (دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) پختونخواکے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور ریموٹ کنٹرول بم دھماکے کے نتیجہ میں 2پولیس اہلکار اورایک کانسٹیبل کا کمسن بیٹا بھی شہید ہو گیا۔

 تفصیلات کے مطابق پختونخوا کے ضلع ٹانک کے محلہ خدریانوالہ میں پولیس کانسٹیبل سعادت اپنے 5سالہ بیٹے کے ہمراہ بازار جا رہا تھا کہ نامعلوم مسلح افراد نے ان پر فائرنگ کردی جس کے نتیجے میں کانسٹیبل سعادت موقع پر ہی شہید ہوگئے جبکہ زخمی بیٹا ہسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گیا، باپ بیٹے کی لاشیں ڈی ایچ کیو ہسپتال منتقل کردی گئی ہیں۔واقعے کے بعد پولیس نے علاقے میں سرچ آپریشن شروع کردیا ۔ ادھر ضلع شانگلہ کی تحصیل چکیسر میں تھانہ مارتونگ میں تعینات پولیس اہلکارقیوم خان اپنے گھر سے ڈیوٹی کیلئے موٹرسائیکل پر جا رہاتھا کہ راستے میں نامعلوم دہشتگردوں نے انہیں ریموٹ کنٹرول بم سے نشانہ بنا دیا جس کی زد میں آکر وہ موقع پر ہی دم توڑ گئے ۔ آر پی او ما لاکنڈ ڈویژن زاہد نواز مروت کے مطابق پولیس نے موقع پر پہنچ کر علاقے کو گھیرے میں لے کرسرچ آپریشن شروع کردیا ہے جبکہ شہید اہلکار کی لاش پوسٹ مارٹم کیلئے ہسپتال منتقل کردی ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فکرِ اقبال اور جدید ذہن کے سوالات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
وہ چشمِ بصیرت کہاں سے لائیں؟
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
آٹو پالیسی، ایل پی جی اور امریکی الیکشن کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
بینکاری سے عالمی سطح کی دانشوری تک
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
آدھا سچ
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
فکر ِ اقبالؒ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak