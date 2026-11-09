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شاعر مشرق علامہ اقبالؒ کا 149واں یوم ولادت آج منایا جائیگا

  • پاکستان
شاعر مشرق علامہ اقبالؒ کا 149واں یوم ولادت آج منایا جائیگا

لاہور(این این آئی)حکیم الامت شاعر مشرق مفکر پاکستان علامہ محمد اقبالؒ کا 149واں یوم ولادت آج 9نومبر کوملی جوش و جذبے سے منایا جائے گا۔

حکومت کی جانب سے یوم اقبال پر عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے ،بینک بھی آج بند رہیں گے ۔مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پر وقار تقریب منعقد ہو گی ۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں علامہ اقبال کی روح کے ایصال ثواب کے لئے قرآن خوانی اور فاتحہ خوانی کی محافل کا انعقاد کیا جائے گا جبکہ مختلف سیاسی جماعتوں اور تنظیموں کی جانب سے خصوصی تقریبات اور سیمینارز بھی منعقد ہوں گے۔

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