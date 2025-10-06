صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرفراز کی ممکنہ سلیکشن معاملات میں شمولیت، عامر کی حمایت

  • کھیلوں کی دنیا
سرفراز کی ممکنہ سلیکشن معاملات میں شمولیت، عامر کی حمایت

لاہور(سپورٹس ڈیسک)سابق فاسٹ بولر محمد عامر نے سرفراز احمد کو پی سی بی کے سلیکشن معاملات میں شامل کرنے کی تجویز کی حمایت کردی۔سرفرازکو پاکستان کرکٹ بورڈ میں سلیکشن کمیٹی کی ممکنہ ذمہ داری ملنے کے حوالے سے محمد عامر کا کہنا تھا کہ۔۔۔

 سرفراز احمد کو اگر سلیکشن میں کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو یہ درست قدم ہوگا۔ سرفراز احمد بہت اچھے دیانتدار انسان ہونے کے ساتھ موجودہ کھلاڑیوں کی خوبیوں اور خامیاں جانتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ابھی تک میڈیا رپورٹس میں ہی سرفراز احمد کو سلیکشن کمیٹی کا حصہ بنائے جانے کا سنا ہے ۔ اپنے ویڈیو پیغام میں محمد عامر نے ایک بار پھر ریٹائرمنٹ واپس لینے کی خبروں کو مسترد کردیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وقت نوجوان کھلاڑیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے ۔ پاکستان ٹیم نے ایشیا کپ کا فائنل کھیلا، دعا ہے اس کمبی نیشن کو مزید بہتر بنا کر پاکستان آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کا فائنل کھیلے اور چیمپئن بنے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

سعودی، 12 ہزار سال پرانے نقوش والے پتھر دریافت

خراب نیند دماغ کو جلدی بوڑھا کردیتی ہے : تحقیق

70دن تک جنگل میں رہ کر 40 لاکھ جیتنے والا شخص

بیٹریوں میں اب لیتھیئم کی جگہ کیلشیئم استعمال ہوگا

کینیڈین یوٹیوبر دنیا کا سب سے کم قد والا ونگ واکر

دنیا کا سب سے زیادہ شور شرابے والا خطہ کونسا ہے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak