نیشنل سٹیڈیم ‘ پریکٹس سیشن کے دوران مقامی فیلڈر گیند گردن پر لگنے سے زخمی
لاہور(سپورٹس ڈیسک )پی ایس ایل 11کے لیے نیشنل سٹیڈیم میں پریکٹس سیشن کے دوران مقامی فیلڈر گیند گردن پر لگنے سے زخمی ہو گیا۔
اتوار کو نیشنل سٹیڈیم کے حنیف محمد ریجنل کرکٹ اکیڈمی گراؤنڈ پر دفاعی چیمپئن لاہور قلندرز کے پریکٹس سیشن کے دوران بیٹنگ کی مشق کرنے والے آسٹریلوی آل راؤنڈر ڈینیل سیمز کا زوردار سٹروک سے گیند فیلڈنگ کرنے والے مقامی کرکٹر جلیل کی گردن پر جا لگی۔کراچی کے زون6 سے تعلق رکھنے والے فیلڈر جمیل کو فوری طور پر طبی امداد فراہم کی گئی،لاہور قلندرز کے کپتان شاہین آفریدی اور دیگر کھلاڑیوں نے زخمی فیلڈر کی مزاج پرسی کی۔