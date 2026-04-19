صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کھیلوں کی دنیا
پہلا ون ڈے :نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو شکست دیدی

248رنزکے ہدف کے تعاقب میں میزبان ٹیم 221 رنز پر آل آؤٹ

لاہور(سپورٹس ڈیسک)نیوزی لینڈ نے پہلے ون ڈے میں میچ میں بنگلہ دیش کو 26 رنز سے شکست دیدی۔میرپور میں کھیلے گئے میچ میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 247 رنز بنائے ۔ہینری نکلس 68 اور ڈین فوکس کروفٹ 59 رنز بناکر نمایاں رہے ۔بنگلہ دیش کی جانب سے تسکین احمد، شوریف الاسلام اور رشاد حسین نے 2، 2 جبکہ مہدی حسن میراز اور ناہید رانا نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔بنگلہ دیش کی ٹیم ہدف کے تعاقب میں ناکام رہی اور 48.3 اوورز میں 221 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔ سیف حسن 57 اور توحید ہریدوئے 55 رنز بناکر نمایاں رہے ۔نیوزی لینڈ کی جانب سے بلیئر ٹکنر نے 4، نیتھن اسمتھ نے 3 جبکہ ول اورورکے ، جیڈن لینوکس اور ڈین فوکس کروفٹ نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج:گزشتہ ہفتے 100 انڈیکس میں 4فیصد اضافہ ریکارڈ

فی تولہ چاندی 118، سونا 4ہزار 500روپے مزید مہنگا

غیر ملکی کمپنی پاکستان میں الیکٹرک گاڑیاں لانچ کرنے کیلئے تیار

سارک چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ہیڈ کوارٹر کی عمارت کاافتتاح

امریکا کیساتھ کاروبار پرمبنی تعاون کے فروغ کیلئے پرعزم، وزیر تجارت

وزیر مملکت سے ہواوے ٹیکنالوجیز کے سینئر وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل کے کھلے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
فی الحال اسی پر گزارا کریں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
بہادری سے بربادی تک
رؤف کلاسرا
عمران یعقوب خان
شکریہ پاکستان، شکریہ وزیراعظم، شکریہ فیلڈ مارشل!
عمران یعقوب خان
رشید صافی
وائٹ ہاؤس کا بااثر مہمان
رشید صافی
محمد عبداللہ حمید گل
بدلتا ورلڈ آرڈر اور شمالی کوریا
محمد عبداللہ حمید گل
Dunya Bethak