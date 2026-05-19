صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وان آئی پی ایل کو اہمیت دینے پر انگلش بورڈ پر برہم

  • کھیلوں کی دنیا
وان آئی پی ایل کو اہمیت دینے پر انگلش بورڈ پر برہم

ٹیسٹ کرکٹ کو ڈومیسٹک لیگ کے پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا، سابق کپتان

لندن (سپورٹس ڈیسک)انگلینڈ کے سابق کپتان مائیکل وان آئی پی ایل کو اہمیت دینے پر انگلش کرکٹ بورڈ پر برس پڑے ۔میڈیا رپورٹ کے مطابق مائیکل وان نے ٹی وی پروگرام کے دوران جوفرا آرچر کے حوالے سے کئی سوالات اٹھا دئیے ۔انہوں نے فاسٹ بولر جوفرا آرچر کو آئی پی ایل جاری ر کھنے کی اجازت دینے پر انگلش کرکٹ بورڈ پر کڑی تنقید کی۔ مائیکل وان نے کہا کہ انگلینڈ کی اہم ٹیسٹ سیریز شروع ہو رہی ہے اور جوفرا آرچر انڈیا میں رہیں گے ، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھارتی بورڈ اور ای سی بی کے درمیان کچھ معاملات طے ہوئے ہیں، معاملات طے ہونے کی وجہ سے ہی کچھ کھلاڑیوں کو آئی پی ایل جاری رکھنے کی اجازت ملی۔انہوں نے سوال کیا کہ کیا کوئی سینٹرل کنٹریکٹڈ کھلاڑی فرنچائز کرکٹ کو نیشنل ڈیوٹی پر ترجیح دے سکتا ہے ۔مائیکل وان نے کہا کہ ای سی بی نے برسوں سینٹرل کنٹریکٹ دے کر جوفرا آرچر کو سپورٹ کیا ہے ، نیشنل ڈیوٹی پہلی ترجیح ہونی چاہیے ، فرنچائز کرکٹ کرکٹرز کے لیے مالی اور پیشہ ورانہ طور پر بہت اچھی ہے ، لیکن ٹیسٹ کرکٹ کو ڈومیسٹک کرکٹ لیگ کے پیچھے نہیں دھکیلا جا سکتا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

129 مقدمات میں ملوث 2 بھائیوں سمیت 6 ڈاکو مبینہ مقابلوں میں ہلاک

چوری و ڈکیتی کی 10وارداتیں،شہر ی لاکھوں سے محروم

13سالہ لڑکے کے اندھے قتل کا ڈراپ سین،دوست ملزم نکلا،گرفتار کر لیا گیا

پشاور:اے این پی ملائشیا کے صدر اپنے حجرے میں قتل

شہداد پور:ٹرک پھاٹک توڑکر ٹرین میں جاگھسا، ڈرائیور جاں بحق

بجلی بل 22ہزار؛ غربت سے تنگ شخص کا ہیڈ مرالہ بیراج میں کود کر اقدام خود کشی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak