ایشین جونیئر سکواش چیمپئن شپ کیلئے پاکستانی ٹیم کا اعلان
بیجنگ (سپورٹس ڈیسک) چین میں ہونے والی ایشین جونیئر سکواش چیمپئن شپ کیلئے پاکستانی ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔
پاکستان کی 7 رکنی ٹیم میں 5 مینز اور 2 ویمنز پلیئرز شامل ہیں۔2بہنیں سحرش علی اور ماہنور علی گرلز انڈر 15میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی جبکہ بوائز انڈر 19 میں عبداللہ نواز، انڈر 17 میں نعمان خان اور انڈر 13میں مصطفی خان کو منتخب کیا گیا ہے ۔اس کے علاوہ بوائز انڈر 15 کیٹیگری میں احمد رایان خلیل اور سہل عدنان پاکستان کی نمائندگی کریں گے ۔