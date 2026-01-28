صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاکھوں سال پرانے قدیم ترین لکڑی کے اوزار دریافت

  • عجائب دنیا
ایتھنز(نیٹ نیوز)یونان میں لکڑی کے بنے ایسے اوزار ملے ہیں جن کو دنیا کے قدیم ترین لکڑی کے ٹولز قرار دیا گیا ہے ۔

ماہرین آثار قدیمہ کے تخمینے کے مطابق یہ اوزار 4 لاکھ 30 ہزار سال پرانے ہوسکتے ہیں۔ان میں سے ایک لگ بھگ 80 سیٹی میٹر لمبی پتلی چھڑی ہے جو کہ ممکنہ طور پر کیچڑ کو کھودنے کے لیے استعمال ہوتی ہوگی۔دوسرا ایک چھوٹا مگر زیادہ پراسرار اوزار ہے جو ماہرین کے خیال میں پتھروں کے ٹولز کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہوگا۔اس حوالے سے ایک تحقیق کے نتائج جرنل پروسیڈنگز آف دی نیشنل اکیڈمی آف سائنسز میں شائع ہوئے ۔سائنسدانوں کے خیال میں کیونکہ لکڑی بہت تیزی سے خراب ہو جاتی ہے ۔اس طرح کے ٹولز مخصوص ماحول جیسے برف، غاروں یا زیرآب ہی محفوظ رہ سکتے ہیں۔یہ 2 اوزار یونان کے Megalopolis طاس میں ملے جو کہ ممکنہ طور پر تلچھٹ میں دفن ہو گئے ۔

 

