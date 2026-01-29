صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کینیا:72گھنٹے تک درخت کو گلے لگانے کا ریکارڈ

نیروبی(نیٹ نیوز)کینیا کے ایک ماحولیاتی تحفظ کی کارکن نے 72 گھنٹوں تک لگاتار درخت کو گلے لگانے کا گنیز ورلڈ ریکارڈ قائم کردیا۔22 سالہ ٹروفینا موٹھونی نے درخت کو گلے لگا کر طویل میراتھون کا ریکارڈ اپنے نام کیا۔

اس سے قبل یہ ریکارڈ گھانا کے فریڈرک باؤکیے نے 50 گھنٹے 2 منٹ اور 28 سیکنڈ کے ساتھ قائم کیا تھا۔اس سے قبل ٹروفینا نے فروری 2025 میں 48 گھنٹوں تک درخت کو گلے لگا کر ریکارڈ بنایا تھا۔گنیز ورلڈ ریکارڈ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پہلی کوشش انسانیت کو زمین دوبارہ متعارف کرانے کا ایک سادہ طریقہ تھی۔انہوں نے مزید کہا کہ دوسری کوشش ایک عہد تھی۔ انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ دنیا کو علامتی کوششوں سے زیادہ کی ضرورت ہے ۔

 

