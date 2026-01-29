صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ای کامرس مارکیٹ کا حجم 10 ارب ڈالر سے تجاوز ،انجینئرعاصم منیر

فیصل آباد (این این آئی) پاکستان کی ای کامرس مارکیٹ کا حجم 10 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکا جبکہ اس کو عالمی سطح تک بڑھانے کیلئے زیادہ نوجوانوں کو اس کے پوٹینشل سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔

 یہ بات فیصل آباد چیمبر کے نائب صدر انجینئر عاصم منیر نے ایک آگاہی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے کہا کہ آن لائن بزنسز کی پروموشن جدید دور کی ایک اہم ضرورت بن چکی ہے جبکہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ذریعے مصنوعات اور خدمات کو وسیع پیمانے پر متعارف کرایا جا سکتا ہے ۔

 

