پانی اور صفائی کی پائیدار سہولیات کیلئے پہلا نیشنل واش ڈیٹا بیس

  • اسلام آباد
منصوبہ عالمی ادارہ صحت، یونیسف اور واٹر ایڈ کی تکنیکی معاونت سے تیار کیا جائے گا

 اسلام آباد ( دنیارپورٹ ) پاکستان کے پانی، صفائی اور حفظانِ صحت کے شعبے میں ایک تاریخی اقدام کے تحت وزارت موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی نے ملک کے پہلے نیشنل WASH اکاؤنٹس کے قیام کا آغاز کر دیا ہے ۔ اس منصوبے کو ادارہ شماریات کے تعاون سے عملی شکل دی جائے گی تاکہ ملک میں پانی، صفائی اور حفظانِ صحت کی خدمات کے لیے ایک مربوط قومی ڈیٹا بیس قائم کیا جا سکے جو ماحولیاتی طور پر پائیدار اور مضبوط ہو۔ یہ منصوبہ عالمی ادارہ صحت، یونیسف اور واٹر ایڈ کی تکنیکی معاونت سے تیار کیا جائے گا اور اس کا مقصد طویل عرصے سے موجود ڈیٹا کے خلا کو پر کرنا ہے جس نے شواہد پر مبنی منصوبہ بندی، مالی معاونت اور شعبے میں ہم آہنگی کو متاثر کیا تھا۔ وزارت کے میڈیا ترجمان سلیم شیخ نے بتایا یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان ملک بھر میں پانی اور صفائی کی خدمات کی نگرانی کے لیے ایک واحد قومی فریم ورک کی جانب قدم بڑھا رہا ہے ۔ اس نظام کے تحت وفاقی اور صوبائی حکام سرمایہ کاری، خدمات کی فراہمی اور عوامی فنڈز کے استعمال کی نگرانی کے لیے معیاری اور بروقت معلومات حاصل کر سکیں گے ۔ وفاقی سیکرٹری موسمیاتی تبدیلی و ماحولیاتی ہم آہنگی عائشہ حمیرا نے اس اقدام کو پاکستان کی پانی اور صفائی کی گورننس میں سنگ میل قرار دیا۔

مزید پڑہیئے

ایاز امیر
سارا مسئلہ سارا فساد اسرائیل کا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
خوف کا کمال
رؤف کلاسرا
جاوید حفیظ
مڈل ایسٹ کا دیرپا سکیورٹی سٹرکچر
جاوید حفیظ
سلمان غنی
عام آدمی کی مشکلات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
معاشی بحران یا پالیسیوں کا تضاد؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علاج معالجہ اور شرعی تعلیمات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر