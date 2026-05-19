جائیکا اسلام آباد میں واٹر سپلائی، سیوریج کے ماسٹر پلان پر کام کریگی

  • اسلام آباد
جا ئیکا وفد کی چیئر مین سی ڈی اے سے ملاقات ، سملی، سنگجانی واٹر فلٹریشن پلانٹ کا دورہ

 اسلام آباد(خصوصی رپورٹر )چیئر مین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد سہیل اشرف سے پیر کے روز جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی ’’جا ئیکا ‘‘ کے وفد نے ملاقات کی جس میں پانی کے شعبے میں اصلاحات اور بہتری کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ جائیکا اسلام آباد کیلئے واٹر سپلائی، سیوریج اور ڈرینج کے جامع ماسٹر پلان پر کام کریگی۔ وفد نے کہا کہ ماسٹر پلان اسلام آباد کی مستقبل کی ضروریات کے پیش نظر 2060 تک کیلئے قابلِ عمل ہوگا ۔چیئرمین سی ڈی اے سہیل اشرف نے کہا کہ اسلام آباد کے شہریوں کو صاف پانی کی بلا تعطل فراہمی کیلئے پائیدار اور مستقل حل تلاش کئے جائینگے ۔ انہوں نے کہا کہ شاہدرہ اور دوتارہ ڈیمز کے حوالے سے بھی جا ئیکا اپنی تکنیکی معاونت فراہم کرے ، شاہدرہ ڈیم پر تعمیراتی سرگرمیوں کا آغاز کردیا گیا ہے ۔ بعد ازاں جا ئیکا کے وفد نے سملی اور سنگجانی واٹر فلٹریشن پلانٹ کا دورہ بھی کیا۔

