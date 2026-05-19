صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ملیر کے خلاف حکم امتناع جاری

  • کراچی
ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ملیر کے خلاف حکم امتناع جاری

درخواست گزار کے خلاف کوئی منفی کارروائی نہ کی جائے ،عدالت کی ہدایتہائیکورٹ میں مویشیوں پر فیس وصول کرنے والے ٹھیکیدار کی درخواست کی سماعت

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ کے آئینی بینچ نے کراچی لائے جانے والے مویشیوں پر فیس وصول کرنے والے ٹھیکیدار کی درخواست پر ٹاؤن میونسپل کارپوریشن ملیر کے خلاف حکم امتناع جاری کرتے ہوئے ہدایت کی ہے کہ درخواست گزار کے خلاف کوئی منفی کارروائی نہ کی جائے ۔ درخواست گزار کے وکیل نعیم اقبال ایڈووکیٹ نے موقف اختیار کیا کہ ان کے موکل کے پاس ٹی ایم سی ملیر کی جانب سے کراچی آنے والے مویشیوں سے فیس وصول کرنے کا باقاعدہ کنٹریکٹ موجود ہے اور معاہدے کے مطابق تمام ادائیگیاں کی جا رہی ہیں۔

اس حوالے سے عدالت میں ریکارڈ بھی پیش کیا گیا۔ وکیل نے بتایا کہ ٹی ایم سی ملیر کی جانب سے الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ جون کی ادائیگی نہیں کی گئی، حالانکہ جون کی ادائیگی ابھی واجب ہی نہیں ہوئی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود نیا آرڈر تیار کرلیا گیا ہے جبکہ ٹی ایم سی انتظامیہ پے آرڈر وصول نہیں کر رہی کیونکہ وہ معاہدہ منسوخ کرکے خود فیس وصول کرنا چاہتی ہے ۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ عیدالاضحیٰ کے موقع پر تقریباً 90 فیصد مویشی کراچی لائے جاتے ہیں، اس لیے اگر معاہدے پر عملدرآمد نہ ہوا تو درخواست گزار کو شدید مالی نقصان پہنچے گا۔ انہوں نے استدعا کی کہ ٹی ایم سی ملیر کو معاہدے پر عملدرآمد کا پابند بنایا جائے ۔ عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد درخواست گزار کو پے آرڈر جمع کرانے کی ہدایت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

بارشی پانی ذخیرہ کرنیوالے ٹینکس 30 جون تک مکمل ہونگے

بلاک معیاری انداز میں جلد مکمل کیا جائے ،ڈپٹی کمشنر

شدید گرمی کے ساتھ بجلی کی بار بار بندش ، لوگ بلبلا اٹھے

مویشی منڈیوں کے قیام، صفائی ستھرائی، سکیورٹی کا جائزہ

چور باغ کے باہر کھڑی ہوئی موٹر سائیکل لے گئے

شراب فروش رنگے ہاتھوں گرفتار ،شراب لہن اور آلات کشید برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس