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گاڑی کی ٹکر سے زخمی 12 سالہ بچی اسپتال میں دم توڑ گئی

  • کراچی
گاڑی کی ٹکر سے زخمی 12 سالہ بچی اسپتال میں دم توڑ گئی

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ماڑی پور روڈ پر تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے زخمی ہونے والی بچی دوران علاج زخموں کی ۔۔

تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی ۔کلری تھانے کے علاقے ماڑی پور روڈ دعا ہوٹل کے قریب بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب تقریباً سوا 3 بجے نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے شدید زخمی ہونے والی راہگیر بچی جمعرات کی صبح سول اسپتال میں دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئی۔ جاں بحق ہونے والی بچی کی شناخت 12 سالہ سمیہ دختر کمال حسین کے نام سے کی گئی ۔ متوفیہ مچھر کالونی کی رہائشی تھی ۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی ۔

 

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