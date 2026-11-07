صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سانگھڑ:جاب پورٹل سے بھرتی، گریڈ 15تک کی خالی اسامیوں پر انٹرویو

  • کراچی
سانگھڑ:جاب پورٹل سے بھرتی، گریڈ 15تک کی خالی اسامیوں پر انٹرویو

سانگھڑ (ڈسٹرکٹ رپورٹر)ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر عمران الحسن خواجہ اور سیکشن آفیسر محکمہ سروس جنرل ایڈمنسٹریٹر کی سربراہی میں محکمہ آبپاشی اور اینٹی کرپشن میں گریڈ 5سے 15تک کی خالی اسامیوں پر سندھ جاب پورٹل کے تحت بھرتی کیلئے امیدواروں سے انٹرویوز لئے گئے۔۔۔

 امیدواروں کی تعلیمی قابلیت، تجربے اور دیگر مقررہ معیار کا جائزہ لیا گیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بھرتی کے عمل میں میرٹ، شفافیت اور قواعد و ضوابط پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سرکاری ملازمتوں پر بھرتی کا عمل شفاف اور میرٹ کی بنیاد پر مکمل کیا جائے تاکہ اہل اور قابل امیدواروں کو یکساں مواقع فراہم کیے جا سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

انسدادِ سموگ مہم تیز کر نیکافیصلہ، خلاف ورزی پر کارروائی کا حکم

انسداد سموگ اقدامات ،روزانہ ایکشن رپورٹس دینے کا حکم

سرکاری سکولوں کا ازسرنو سروے ،15 روز میں رپورٹ دینے کا حکم

ڈی پی او چنیوٹ کی تفتیش میرٹ پر مکمل کرنے کی ہدایت

جعلی،مضر صحت مصالحہ جات تیار کر نیوالا یونٹ پکڑ لیا گیا

آٹے ،گندم کی قیمتوں میں اضافہ،مزدور طبقہ پریشان

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن