صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

متعدد مقدمات میں مطلوب منشیات فروش گرفتار

  • کراچی
متعدد مقدمات میں مطلوب منشیات فروش گرفتار

رینجرزکی ناظم آباد کابلی بازارمیں کارروائی ،ملزمان کیخلاف 25مقدمات ہیںزاہد خان فون پر منشیات کا کاروبار کرتا ،ملزم کے 4بیٹے بھی جرائم میں ملوث

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)سندھ رینجرزنے ناظم آباد کابلی بازارمیں کارروائی کرتے ہوئے متعدد مقدمات میں مطلوب منشیات فروش کوگرفتارکرلیا، گرفتار ملزم کے خلاف صرف رضویہ سوسائٹی تھانے میں 25 مقدمات درج ہیں، گرفتارملزم کے 4 بیٹے اوردیگر قریبی رشتہ دار بھی منشیات فروشی، اسٹریٹ کرائم، غیر قانونی اسلحہ رکھنے اورفائرنگ کر کے ہراساں کرنے میں ملوث ہیں۔سندھ رینجرز نے ناظم آباد کا بلی بازار میں کارروائی کرتے ہوئے متعدد مقدمات میں مطلوب منشیات فروش کوگرفتارکرلیا، گرفتار ملزم کے خلاف صرف رضویہ سوسائٹی تھانے میں 25 مقدمات درج ہیں، گرفتار ملزم کے 4 بیٹے اوردیگر قریبی رشتہ داربھی منشیات فروشی،اسٹریٹ کرائم،غیر قانونی اسلحہ رکھنے اورفائرنگ کر کے ہراساں کرنے میں ملوث ہیں۔

سندھ رینجرزنے خفیہ معلومات کی بنیاد پرناظم آباد کابلی بازارمیں کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروشی میں ملوث ملزم زاہد خان ولد جہانزیب خان کو گرفتارکرلیا۔ترجمان کے مطابق گرفتارملزم زاہد خان فون پر منشیات کا کاروبار کرتا ہے جبکہ گرفتار ملزم کے 4 بیٹے اوردیگر قریبی رشتہ داربھی منشیات فروشی،اسٹریٹ کرائم،غیر قانونی اسلحہ رکھنے اورفائرنگ کر کے ہراساں کرنے میں ملوث ہیں۔گرفتارملزم اوراس کے بیٹے عادی مجرم ہیں،گرفتار ملزم کے خلاف صرف رضویہ سوسائٹی تھانے میں 25 مقدمات درج ہیں گرفتار ملزم کے بیٹوں اور دیگر ساتھیوں کے خلاف شہرکے مختلف تھانوں میں منشیات فروشی اوراسٹریٹ کرائم کے متعدد مقدمات درج ہیں۔ترجمان سندھ رینجرزکے مطابق گرفتار ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں گرفتار ملزم کو مزید قانونی کاروائی کے لیے بمعہ برآمد شدہ سامان پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں، 13فوڈ پوائنٹس کو جرمانہ

سڑکوں کی بحالی، بی آر ٹی یلو لائن کا کام تیز کرنے کی ہدایت

گجرات میں ترقیاتی منصوبے بروقت مکمل ہونگے :ڈی سی

ڈپٹی کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کوٹلی لوہاراں کا اچانک دورہ

کورین یونیسکو اساتذہ کے وفد کا حافظ آباد کے مختلف اداروں کا دورہ

گفٹ یونیورسٹی کی جانب سے ہیڈ مسٹریس لبنیٰ جبین کو ایوارڈ سے نواز دیا گیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا جمہوریت کا سر بچ گیا؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کم اوہو منیر سی مشکلاں دا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ٹرمپ کی شکست، امریکی عوام کی جیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کنور دلشاد
انتخابی اصلاحات کمیٹی کی اہمیت
کنور دلشاد
افتخار احمد سندھو
مہنگائی کا طوفان اور بے حس حکمران
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک(2)
مفتی منیب الرحمٰن