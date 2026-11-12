صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت سندھ، کے ایم سی اور دیگر فریقین کو نوٹس

  • کراچی
حکومت سندھ، کے ایم سی اور دیگر فریقین کو نوٹس

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سٹی کورٹ میں سینئر سول جج غربی کی عدالت نے اورنگی ٹاؤن میں دو ایکڑ سے زائد اراضی پر مبینہ قبضے اور غیر قانونی تجارتی لیز جاری کرنے کے معاملے پر حکومت سندھ، کے ایم سی اور کے ڈی اے سمیت دیگر فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے 23 نومبر تک جواب طلب کرلیا۔

پاکستان ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے اپنے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ کے توسط سے درخواست دائر کی، جس میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ مذکورہ پلاٹ 1968 میں فلاحی مقاصد کے لیے 99 سالہ لیز پر الاٹ کیا گیا تھا، جس کی لیز دستاویز 1980 میں رجسٹرڈ ہوئی، جبکہ 2011 میںکے ایم سی نے خود لیز کی مدت 99 سال کر دی تھی۔تاہم مذکورہ اراضی پر قبضہ مافیا نے مبینہ طور پر 94 سے 100 دکانیں تعمیر کرلیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

موجودہ حالات میں تحمل سے کام لینے کی ضرورت ،نجیب خان

چیئرمین سی ڈی اے کی پارک انکلیو میں کھلی کچہری ،مسائل سنے

کھاد اور زرعی ادویات میں ملاوٹ کرنیوالوں کارروائی ہوگی ،عاشق کرمانی

کمشنر راولپنڈی سے جائیکا کے وفد کی ملاقات ،ترقیاتی منصوبوں پر گفتگو

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری ،شکایات کے حل کیلئے احکامات جاری

ڈی سی مری کا سپیشل ایجوکیشن سنٹر کا دورہ ،کام کی رفتار تیز کرنیکی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم یرغمال ہیں
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
قلعے کی لائبریری سے یونیورسٹی کی لائبریری تک
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
سیاست اور نظریات کا اچار
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ٹرمپ کی جنت میں جانے کی خواہش
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
وہی ان کی ستیزہ کاری ہے
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امتِ وسَط کی وحدت:شرعی مسلَّمات سے میثاقِ وحدت تک (سوم)
مفتی منیب الرحمٰن