صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سگیاں پل اوروالٹن روڈ پر حادثات شہری جا ں بحق،کانسٹیبل زخمی

  • لاہور
سگیاں پل اوروالٹن روڈ پر حادثات شہری جا ں بحق،کانسٹیبل زخمی

لاہور(کرائم رپورٹر)اسلامپورہ سگیاں پل کے قریب حادثے میں شہری جاں بحق ہو گیا ۔ٹرک روڈ کراس کرتے ہوئے شہری کے اوپر سے گزر گیا۔۔۔

 جس سے 54سالہ عاشق زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا ۔اسلام پورہ پولیس نے اطلاع پر ڈیڈ باڈی کو ہسپتال منتقل کردیا اور فرار ہونیوالے ٹرک ڈرائیور سعید کو بروقت کارروائی کرتے ہوئے گرفتار کر کے قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔تھانہ فیکٹری ایریا کے علاقے والٹن روڈ پر تیز رفتار موٹر سائیکل نے ریلوے پولیس کے 27سالہ کانسٹیبل صداقت کوٹکرمار دی جس سے وہ زخمی ہو گیا۔ ریسکیو اہلکاروں نے اہلکار کو فوری طبی امداد فراہم کرکے جنرل ہسپتال منتقل کر دیا۔اطلاعات کے مطابق  صداقت سکھر سے والٹن اکیڈمی میں تربیت کیلئے لاہور آیا ہوا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

قادر آباد بیراج کو ممکنہ سیلاب سے بچانے کیلئے ہنگامی بنیادوں پر کام شروع

بمبانوالہ میں سکول ، ترقیاتی کاموں کیلئے 5 کروڑ کا اعلان

حافظ آ باد :کو ارڈی نیشن کمیٹی کا جلاس ،فلا حی اقدامات کا جائزہ

نوشہرہ :تحصیل ہسپتال کو بہتر انٹر نیٹ فراہمی کی منظوری

سیکر ٹری ہائوسنگ کا دورہ گجرات ،ڈی سلٹنگ آپریشن کا جائزہ

بد انتظامی پر ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال پسرور معطل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس