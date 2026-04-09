  • سرگودھا
محکمہ جنگلات سرکاری لکڑی کی چوری روکنے میں ناکام ملزمان ساڑھے پانچ لاکھ کے سرکاری درخت چوری کاٹ کر لے جا چکے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر ) محکمہ جنگلات سرکاری لکڑی کی چوری کے واقعات روکنے میں ناکام،7شمالی کے علاقے سے بھی لاکھوں روپے کی لکڑی چوری کر لی گئی ، بتایا جاتا ہے کہ علاقے سے کافی عرصہ سے سرکاری درخت چوری کاٹے جا رہے تھے ،جس میں متعلقہ عملے کی مبینہ ساز باز کا بھی امکان ہے ،تاہم محکمہ جنگلات کی ٹیم نے مقامی پانچ افراد جن میں دو نامزد اور تین نامعلوم افراد شامل ہیں کی ریکی بعد نشاندہی کی ہے ، اور گزشتہ رو ز ملزما ن کے خلاف مقدمہ درج کروا دیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ ملزمان اب تک ساڑھے پانچ لاکھ روپے سے زائد کے سرکاری درخت چوری کاٹ کر لے جا چکے ہیں۔ ،جس پر پولیس نے ملزمان کی گرفتاری کیلئے تحرک شروع کر دیا ہے جبکہ محکمانہ طور پر بھی چھان بین کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے ۔

 

مزید پڑہیئے

کراچی

پاکستان کی سفارتی کامیابی،عالمی جنگ کے خطرات ٹل گئے ، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب

لیاری میں غیر قانونی طور پر تعمیر عمارت سربمہر

وال چاکنگ، پوسٹرز اور بینرزکے خاتمے کی ہدایت

جعلی دستاویزات کیس میں سابق سب رجسٹرار کی ضمانت منظور

مقابلے میں زخمی ملزم بھتہ خور نکلا

6سے زائد مقدمات میں نامز د ملزم پکڑا گیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گگو منڈی سے تحصیل ہسپتال بوریوالہ تک
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
بے اعتباری کا موسم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
پاکستان زندہ باد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
ایران امریکہ جنگ کے متوقع اور غیر متوقع نتائج … (2)
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نوبیل انعام کا اصل حقدار۔ پاکستان
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران کا المیہ اور ہمارا زاویۂ نظر
مفتی منیب الرحمٰن