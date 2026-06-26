سابقہ رنجش ،خاتون کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا
سابقہ رنجش ،خاتون کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا ڈالا ملز موں نے مہوش کو ڈنڈوں سے مارا ،سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ رنجش کی بنا پر خاتون کو قابو کرکے بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ ساہیانوالہ میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے مہوش نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ ملز موں نے سابقہ رنجش کی بناء پر اسے قابو کرلیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشد کا نشانہ بناتے ہوئے لہو لہان کر دیا گیا اور اس دوران سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی گئیں۔ تاہم پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملز موں کی تلاش شروع کر دی ہے ۔