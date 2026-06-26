صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قیمتی مال ہڑپ کرنے پر پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج

  • سرگودھا
قیمتی مال ہڑپ کرنے پر پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) بیوہ خاتون کی زمین پر زبردستی قبضہ کی کوشش اور اس کا قیمتی مال ہڑپ کرنے پر پانچ افراد کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا۔

149شمالی کی رہائشی بیوہ خاتون روبینہ بی بی نے پولیس کو بتایا کہ دیہہ کے محمد اقبال وغیرہ نے اس کی زمین پر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور مزاحمت پر اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں کیا اس کے ساتھ ساتھ ملزمان نے اسکی بھاری مالیت کی گندم ،پیٹر انجن، پالتو مویشی اور دیگر اشیاء خرد برد کر لی ہیں،جس پر پولیس نے مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

عاشورہ محرم، نشتر ہسپتال میں انتظامات مکمل، 30 بستروں کا وارڈ مختص

پرائمری نصاب میں اے آئی شامل کرنیکا فیصلہ

ڈپٹی کمشنر، ڈی پی او کا جلوس روٹ دورہ، انتظامات جائزہ

کمشنر کا کارڈیالوجی ہسپتال دورہ، محرم انتظامات کا جائزہ

کمشنر، آر پی او کے دورے ، محرم انتظامات کا تفصیلی جائزہ

آر پی او، کمشنر کا خان پور کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ