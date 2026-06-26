صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیو یارک:آئی سی سی ججز کا ٹرمپ کیخلاف مقدمہ، پابندیاں چیلنج

  • دنیا میرے آگے
نیو یارک:آئی سی سی ججز کا ٹرمپ کیخلاف مقدمہ، پابندیاں چیلنج

مقدمے میں امریکی وزیر خارجہ ، وزیر خزانہ اور اٹارنی جنرل کو فریق بنایا گیا

نیویارک(اے ایف پی)بین الاقوامی فوجداری عدالت (آئی سی سی) کے تین ججز نے ٹرمپ اور دیگر اعلیٰ امریکی حکام کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہوئے ان پر عائد پابندیوں کو غیرقانونی قرار دیا ہے ۔نیویارک کی عدالت میں دائر درخواست کے مطابق کینیڈا کی جج کمبرلی پروسٹ، یوگنڈا کی جج سولومی بالونگی بوسا اور بینن کی جج رین ایڈیلیڈ سوفی الاپینی گانسو نے موقف اختیار کیا کہ پابندیوں کا مقصد عدالتی فیصلوں پر غیرقانونی دباؤ ڈالنا ہے ۔ٹرمپ انتظامیہ نے آئی سی سی کے چیف پراسیکیوٹر سمیت 11 عہدیداروں پر سفری پابندیاں اور اثاثے منجمد کرنے جیسے اقدامات کیے ہیں۔ یہ پابندیاں زیادہ تر اسرائیل سے متعلق آئی سی سی کی تحقیقات کے ردعمل میں عائد کی گئیں،ججز کا کہنا ہے کہ پابندیوں کے باعث وہ کریڈٹ کارڈز، بینکاری خدمات اور ایمیزون و گوگل جیسے آن لائن پلیٹ فارمز تک رسائی سے محروم ہو گئے ہیں۔مقدمے میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ، قائم مقام اٹارنی جنرل ٹوڈ بلانش اور دفتر برائے غیرملکی اثاثہ جات کنٹرول کے ڈائریکٹر بریڈلی اسمتھ کو بھی فریق بنایا گیا ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

تیسری سہ ماہی ،ڈیجیٹل ادائیگیوں میں9فیصداضافہ

بینک اسلامی نے سائبر سیکیورٹی کیلئے امریکی کمپنی ری سیکیورٹی سے شراکت کر لی

پانچ پاکستانی نمائش کنندگان کی یورو بائیک 2026میں شرکت

امن و استحکام کیلئے حکومتی کاوشیں قابلِ تحسین ، پاک افغان چیمبر

کاٹن ایکسچینج بلڈنگ کا قبضہ فوری واپس کیا جائے ، اپٹما کا مطالبہ

بیرونی سرمایہ کاری کا محدود شعبوں تک سمٹنا تشویشناک

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
خواجہ آصف کا بلاول کو ویل لیفٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
قریبی خطہ اور ہمارے امکانات
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ معاہدہ اور پاکستان کا کردار
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نصابِ کربلا
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
اگلا مہورت
آصف عفان
امیر حمزہ
راہِ حسینؓ اور امن کا پیغام
امیر حمزہ
Dunya Bethak