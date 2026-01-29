وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم
ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری،کیس کی مزید سماعت 10 فروری تک ملتوی ریاستی اداروں پرگمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں حکم سنایا گیا
اسلام آباد ( اپنے نامہ نگار سے ،دنیا نیوز) وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل آفریدی کے خلاف ریاستی اداروں پرگمراہ کن الزامات اور ساکھ متاثر کرنے کے کیس میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹس اسلام آباد نے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے ۔عدالت نے عدم حاضری پر سہیل آفریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کئے ، عدالت نے سہیل آفریدی کو گرفتار کرکے پیش کرنے کا حکم دیا۔سینئر سول جج عباس شاہ نے سہیل آفریدی کے خلاف درج مقدمہ کی سماعت کی، عدالت نے کیس کی مزید سماعت 10 فروری تک ملتوی کر دی۔واضح رہے کہ سہیل آفریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت این سی سی آئی اے نے مقدمہ درج کر رکھا ہے ۔