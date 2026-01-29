صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گل پلازہ :آگ فلاور شاپ میں بچوں کے ہاتھوں لگی،تحقیقاتی رپورٹ

  • پاکستان
گل پلازہ :آگ فلاور شاپ میں بچوں کے ہاتھوں لگی،تحقیقاتی رپورٹ

اے سی ڈکٹس سے پھیلی،79 افراد جاں بحق،زیادہ اموات میزنائن فلور پر ہوئیں کمشنر اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل کمیٹی کی تیار رپورٹ وزیراعلیٰ کو پیش کی جائیگی

کراچی (دنیا نیوز)کمشنر کراچی نے سانحہ گل پلازہ سے متعلق حتمی تحقیقاتی رپورٹ تیار کر لی۔ذرائع کے مطابق یہ رپورٹ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مشتمل تحقیقاتی کمیٹی نے مرتب کی ہے جسے کمشنر کراچی وزیراعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کو پیش کریں گے ۔ذرائع کا کہنا ہے کہ رپورٹ میں گل پلازہ میں آتشزدگی کی وجوہات، آگ بجھانے کے اقدامات اور ریسکیو آپریشن سے متعلق مکمل تفصیلات شامل کی گئی ہیں، اس کے علاوہ متاثرین، عینی شاہدین اور ریسکیو حکام سے حاصل کردہ معلومات بھی رپورٹ کا حصہ ہیں۔تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق گل پلازہ کے گراؤنڈ فلور پر واقع فلاور شاپ میں ایک بچے کے ہاتھوں آگ لگی جو تیزی سے پھیل گئی اور ایئرکنڈیشن کے ڈکٹس کے ذریعے مختلف حصوں تک پہنچ گئی، اس سانحے میں مجموعی طور پر 79 افراد جاں بحق ہوئے جن میں سے زیادہ تر اموات گل پلازہ کے میزنائن فلور پر ہوئیں۔رپورٹ کے مطابق گل پلازہ میں آگ رات 10 بج کر 15 منٹ پر لگی جبکہ فائر بریگیڈ کو واقعے کی اطلاع رات 10 بج کر 26 منٹ پر دی گئی۔ڈپٹی کمشنر جنوبی رات 10 بج کر 30 منٹ پر موقع پر پہنچے ، پہلا فائر ٹینڈر 11 منٹ بعد رات 10 بج کر 37 منٹ پر گل پلازہ پہنچا جبکہ ریسکیو 1122 کا عملہ رات 10 بج کر 53 منٹ پر جائے وقوعہ پر پہنچا۔

