صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مرکنٹائل ایکسچینج میں 70ہزار سے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

  • کاروبار کی دنیا
مرکنٹائل ایکسچینج میں 70ہزار سے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

کراچی(بزنس ڈیسک)پاکستان مرکنٹائل ایکسچینج(پی ایم ایکس)میں منگل کومیٹلز، انرجی، کاٹس، انڈائسز اور زرعی اجناس میں مجموعی کاروبار 54.212 ارب روپے رہا جب کہ۔۔

 70,048لاٹس کی ٹریڈنگ ہوئی۔سب سے زیادہ کاروبار گولڈ میں ریکارڈ کیا گیا جو 22.665 ارب روپے رہا، اس کے بعد کاٹس میں 16.169 ارب  روپے ، پلاٹینم میں 6.911 ارب روپے ، کروڈ آئل میں 2.650 ارب روپے ، این ایس ڈی کیو 100 میں 2.519 ارب روپے ، نیچرل گیس میں 1.270 ارب روپے ، ایس اینڈ پی 500 میں 678.178 ملین روپے ، کاپر میں 660.992 ملین روپے ، پیلاڈیم میں 212.994 ملین روپے ، ڈاؤ جونز میں 165.387 ملین روپے اور جاپان ایکوٹی 225 میں 148.379 ملین روپے کا کاروبار ہوا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

پاکستان

ایران میں وینز ویلا جیسا ایکشن ،ٹرمپ کی دھمکی

کاروباری لوگ صنعتیں بند نہ کریں:اچھے دن آنیوالے،زرمبادلہ ذخائر وسط اپریل میں45ارب ڈالر تک پہنچ جائینگے:چیئرمین نیب

بجلی کمپنیوں نے نیٹ میٹرنگ سولر صارفین کے یونٹس غائب کر دیئے،لاکھوں کے اضافی بل موصول

بھاٹی گیٹ:کھلے گٹر میں گرکر ماں جاں بحق،بچی کی تلاش

پرواز کارڈ کا اجرا،خواب ہے ہر چیز پر،،میڈان پنجاب،، لکھا ہو:مریم نواز

ایک وقوعہ2ٹرائل، کوئی چیف جسٹس کو نہیں بتاتا کیسے کیسے جج ڈیپوٹیشن پرلائے :جسٹس محسن اختر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak