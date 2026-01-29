صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ

  • پاکستان
لاہور میں سی سی ٹی وی کیمروں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ

اقدام اہم مقامات اوروی وی آئی پیز کی سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کیلئے کیاگیا 1 کروڑ 60 لاکھ 30 ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز ،سمری کابینہ کوارسال

لاہور(کرائم رپورٹر)لاہور میں وی وی آئی پیز کی سکیورٹی مزیدموثر بنانے کیلئے سی سی ٹی وی کیمروں کی تعداد بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق سکیورٹی ڈویژن لاہور نے اہم سکیورٹی مقامات پر جدید کیمروں کی تنصیب کیلئے تیاری شروع کر دی ہے ۔ہوم ڈیپارٹمنٹ نے سی سی ٹی وی منصوبے کیلئے سمری کابینہ کو بھی بھجوا دی ہے ، جس میں فنڈز کی درخواست بھی شامل ہے ۔ منصوبے کیلئے 1 کروڑ 60 لاکھ 30 ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز  دی گئی ہے ۔ ذرائع کے مطابق منصوبے میں تمام ضروری آلات شامل ہوں گے اور سکیورٹی ڈویژن لاہور میں نگرانی کے نظام کو جدید خطوط پر استوار کیا جائے گا ۔سکیورٹی ڈویژن جو وزیر اعلیٰ، جوڈیشری اور دیگر وی وی آئی پیز کی سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیتا ہے ، اس منصوبے کے تحت نگرانی کے نظام کو مزید مضبوط اور موثر بنانے کیلئے اقدامات کرے گا۔ اس منصوبے سے نہ صرف اہم مقامات کی حفاظت بہتر ہوگی بلکہ وی وی آئی پیز کی سکیورٹی میں بھی اضافہ ہوگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak