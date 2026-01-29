صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہبازشریف کی مصروفیات ،وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی

  • پاکستان
شہبازشریف کی مصروفیات ،وفاقی کابینہ کا اجلاس ملتوی

کابینہ اجلاس کے نئے شیڈول کا اعلان ہوگا،آج نہروں کے معاملے پر اجلاس طلب پولیو کے خاتمے کیلئے پرعزم ہیں:وزیراعظم ،گیٹس فاؤنڈیشن کے وفد سے گفتگو

اسلام آباد،سیالکوٹ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا، نیوزایجنسیاں)وفاقی کابینہ کا گزشتہ روز ہونے والااجلاس وزیراعظم شہبازشریف کی مصروفیات کے باعث ملتوی کر دیا گیا ۔ ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس گزشتہ روز ہونا تھا تاہم مصروف شیڈول کے باعث اجلاس کو مؤخر کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ذرائع وزیراعظم ہاؤس کا کہنا ہے کہ وزیراعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کر رکھا تھا تاہم اب اجلاس کا نیا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ کابینہ اجلاس میں اہم قومی اور حکومتی امور پر غور کیا جانا تھا۔ذرائع کے مطابق وفاقی کابینہ کے آئندہ اجلاس کی تاریخ اور وقت سے متعلق باضابطہ اطلاع جلد جاری کئے جانے کا امکان ہے ۔وزیراعظم شہباز شریف کل سیالکوٹ جائیں گے اور وزیر مملکت ارمغان سبحانی کی والدہ کی وفات پر فاتحہ خوانی کریں گے ، بعدازاں وزیراعظم شہباز شریف وزیر دفاع خواجہ آصف کی رہائش گاہ پر جائیں گے ، جہاں مسلم لیگ ن کے ارکان قومی وصوبائی اسمبلی اور پارٹی عہدیداروں سے ملاقات کریں گے ۔ وزیراعظم نے نہروں کے معاملے پر اہم اجلاس بھی آج طلب کرلیا ہے ۔دوسری طرف گیٹس فائونڈیشن کے صدر برائے عالمی ترقی کرس ایلیاس نے وفد کے ہمراہ وزیراعظم سے ملاقات کی ۔اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ حکومت پولیو کے مکمل خاتمے کیلئے پرعزم ہے اورسنجیدہ اقدامات کررہی ہے ،اس بیماری کے خلاف جاری جنگ میں خاطر خواہ کامیابی کے باوجود ہنگامی بنیادوں پر مزید اقدامات ناگزیر ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

آسٹریلیا سے سیریز، سلمان کو فائنل ورلڈ کپ کمبی نیشن ملنے کی امید

آئی سی سی، انڈین بورڈ کا دبئی آفس بن چکا : بھارتی صحافی

پرو ہاکی لیگ، ورلڈ کپ کوالیفائنگ کیلئے قومی ٹیم کا اعلان

پاکستان، آسٹریلیا ٹی ٹونٹی سیریز کیلئے کمنٹری پینل کا اعلان

آسٹریلین اوپن ، جوکووچ 13 ویں مرتبہ سیمی فائنل میں

راشد نسیم 150 گنیز ورلڈ ریکار ڈ قائم کرنے والے پہلے پاکستانی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak