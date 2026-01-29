صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
بھارت میں نیپا وائرس، پاکستان آ نیوالوں کی سکریننگ لازم قرار

اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وفاقی وزارتِ صحت نے بھارت میں نیپا وائرس کے پھیلاؤ کے حوالے سے ایڈوائزری جاری کی ہے جس کے مطابق ملک بھر کے ہوائی اڈوں، بندرگاہوں اور زمینی سرحدوں پر سخت سکریننگ کی ہدایا ت کی گئی ہیں ۔

پاکستان آنے والے اور ٹرانزٹ مسافروں کی 100 فیصد سکریننگ اور طبی معائنہ لازم قراردیا گیا ہے ، مسافروں کی گزشتہ 21 دن کی مکمل سفری ہسٹری کی تصدیق کی ہدایت کی گئی ہے جبکہ نیپا سے متاثرہ یا ہائی رسک علاقوں سے آنے والوں کی خصوصی نگرانی کا حکم بھی دیا گیا ہے ۔ وزارت صحت نے ہدایت کی ہے کہ مشتبہ علامات پر مسافر کو فوری آئسولیٹ کیا جائے ، کلیئرنس کے بغیر کسی مسافر کو پاکستان میں داخلے کی اجاز ت نہ دی جا ئے ۔حکام کے مطابق پاکستان میں تاحال نیپا وائرس کا کوئی تصدیق شدہ کیس موجود نہیں۔

