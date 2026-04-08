جنگ بند نہ ہوئی تو تیل کی قیمت ڈبل:وزیر پٹرولیم
امریکا، افریقا، لیبیا،نائیجیریا سے تیل منگوایا ہے مگر آنے میں وقت لگے گا
اسلام آباد(نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ اگر جنگ بند نہ ہوئی تو تیل کی قیمت ڈبل ہوجائے گی اور سپلائی میں بھی تعطل پیدا ہوجائے گا۔ ٹی وی پروگرام میں بات کرتے ہوئے علی پرویز ملک نے کہا تیل کی سپلائی جاری رکھنے کیلئے پاکستان نے امریکا، افریقا، لیبیا اور نائیجیریا سے تیل منگوایا ہے مگر نیا تیل آنے میں وقت لگے گا۔ دریں اثنائوفاقی وزیر پٹرولیم علی پرویز ملک سے برطانیہ کی ہائی کمشنر جین میریٹ نے ملاقات کی جس میں علاقائی صورتحال، عالمی توانائی منڈیوں پر اس کے اثرات اور پاکستان کے توانائی و معدنیات کے شعبوں میں دوطرفہ تعاون مضبوط بنانے کے امکانات، علاقائی بحران اور اس کے پٹرولیم سپلائی چین، قیمتوں میں اتار چڑھاؤ اور مجموعی توانائی تحفظ پر اثرات سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے پاکستان کے تعمیری سفارتی کردار سراہا، کشیدگی میں کمی اور عالمی امن کے فروغ کیلئے ثالثی کوششوں کی تعریف کی۔فریقین نے توانائی، سلامتی، معدنی، سرمایہ کاری کے فروغ، پائیدار ترقی کیلئے تکنیکی تعاون اور ادارہ جاتی شراکت داری کو مزید فروغ دینے پر اتفاق کیا۔