پشاور ایئرپورٹ ، 2مسافروں کو جعلی دستاویزات پر آف لوڈ کردیاگیا

پشاور(آن لائن)ایف آئی اے نے امیگریشن کلیئرنس کے دوران کارروائی کرتے ہوئے 2 مسافروں کو آف لوڈ کر دیا۔

وفاقی تحقیقاتی ادارے (ایف آئی اے) کے مطابق مسافروں کی شناخت حمزہ مختار اور محمد بدرالدین سکنہ سیالکوٹ کے نام سے ہوئی، جو فلائٹ نمبر FZ-376 کے ذریعے تنزانیہ جا رہے تھے ۔ابتدائی جانچ کے بعد دونوں مسافروں کو مزید پروفائلنگ کے لیے ریفر کیا گیا۔ ایف آئی اے کے مطابق مسافر بزنس ویزہ پر سفر کر رہے تھے تاہم وہ کسی قسم کے کاروباری دستاویزات پیش نہ کر سکے ۔دوران تفتیش دونوں کے قبضے سے الیکٹریشن ٹیکنیشن کے جعلی ڈپلومہ جات برآمد ہوئے ، دونوں مسافروں کو آف لوڈ کرنے کے بعد مزید قانونی کارروائی کے لیے ایف آئی اے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل پشاور کے حوالے کر دیا گیا۔

