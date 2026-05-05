صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جڑواں شہروں سمیت کئی علاقوں میں بارش ، ژالہ باری

  • پاکستان
جڑواں شہروں سمیت کئی علاقوں میں بارش ، ژالہ باری

تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں،آج بھی بادل برسنے اورژالہ باری کا امکان گلگت بلتستان میں پہاڑی تودہ گرنے سے کارسوار میاں بیوی جاں بحق

اسلام آباد ، لاہور،استور (نیوز ایجنسیاں، مانیٹر نگ ڈیسک)جڑواں شہروں سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں گزشتہ روز گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی ،گرمی کی شدت میں واضح کمی آ گئی، بارش کے دوران تیز ہوائیں بھی چلتی رہیں،آج بھی بارش اور ژالہ باری کا امکان،دوسری طرف تیز بارش کے دوران گلگت بلتستان کے ضلع استور میں پہاڑی تودہ گرنے سے کارسوار میاں بیوی جاں بحق ہو گئے ۔مری، گلیات، راولپنڈی، سرگودھا، میانوالی، فیصل آباد، ساہیوال، جھنگ ، قصور، اوکاڑہ، شیخوپورہ، گجرات، منڈی بہاالدین ، گوجرانوالہ ، نارووال اوردیگر اضلاع میں بھی کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش جبکہ بعض مقامات پر ژالہ باری بھی ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24گھنٹوں کے دوران بھی ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اوربعض مقامات پر ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے ، تاہم پنجاب کے زیادہ تر اضلاع میں موسم گرم اور خشک رہنے کی توقع ہے۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

عجائب دنیا

بوفے کے بچے ہوئے کھانے کا کیا کِیا جاتا ہے ؟

کنیکٹنگ فلائٹ چھوٹ گئی،پیسے اور وقت کیسے بچائیں

سڑکوں پر پھرنے والا فرار زیبرا حقیقت میں گدھا نکلا

ایئرپورٹ پر موبائل،پاسپورٹ سینیٹائز کرنا کیوں ضروری

امراض قلب کا خطرہ بڑھانے والی اہم وجہ دریافت

کوما میں گئی خاتون شادی سے 2دن قبل ہوش میں آگئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک خصوصی کمیٹی عوام کے لیے بھی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارے امانت دار
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
کیا یورپ اپنے قدموں پر کھڑا ہو گا؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
صرف شرح سود افراطِ زر کا علاج نہیں!
شاہد کاردار
رشید صافی
سیاسی مقابلے کا میدان
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak