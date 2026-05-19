صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی سی ایل سے نام نکالنے کیلئے درخواست گزار ایف آئی اے میں پیش ہوں:عدالت

  • پاکستان
پی سی ایل سے نام نکالنے کیلئے درخواست گزار ایف آئی اے میں پیش ہوں:عدالت

اسلام آباد(رضوان قاضی)اسلام آباد ہائیکور ٹ کے جسٹس خادم حسین سومرو کی عدالت نے پاسپورٹ کنٹرول لسٹ سے نام نکالنے سے متعلق شہری کی دائر درخواست میں درخواست گزار کو ایف آئی اے میں پیش ہونے کی ہدایت کردی۔

گزشتہ روز سماعت کے دوران جسٹس خادم حسین سومرو نے ایف آئی اے حکام سے کہاکہ قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہے وہ کریں،اگر ضرورت نہیں ہے تو پی سی ایل سے نام نکال دیں،درخواست گزار نے کہاکہ میں کیس سے ڈسچارج بھی ہوچکا ہوں،مجھے اسپین جانا ہے ،میرے پاس وہاں کی شہریت ہے ، جسٹس خادم سومرو نے ایف آئی اے حکام سے کہاکہ ان کے ساتھ عزت کے ساتھ پیش آئیں، عدالت نے درخواست گزار کو ایف آئی اے میں پیش ہونے کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت ایک ہفتے کے لیے ملتوی کردی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس
Dunya Bethak