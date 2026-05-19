خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، عطا تارڑ
اسلام آباد (اے پی پی)وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اﷲ تارڑ نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں گورننس نام کی کوئی چیز نہیں، کرپشن اور بدعنوانی عروج پر ہیں۔
ایکس پر اپنی ایک پوسٹ میں عطا اﷲ تارڑ نے کہا کہ خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے شاہانہ اخراجات کیے جا رہے ہیں اور سیاست پر عوامی پیسہ خرچ کیا جا رہا ہے ، صوبائی کابینہ کی تعداد بڑھا دی گئی ۔انہوں نے کہا کہ نا اہلی کے علاوہ ان وزرا اور مشیران کے انتخاب کا کوئی اور معیار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا کابینہ کی تعداد بڑھانے سے گورننس بہتر ہو جائے گی جو 12 سال سے زائد عرصے میں بہتر نہیں ہو سکی؟ وفاقی وزیر نے کہا کہ صوبے کے معاملات اتنے برے کبھی بھی نہیں تھے۔