اولمپک گولڈ میڈل انعام 1کروڑ سے بڑھا کر 10کروڑ کرنیکی تجویز
لاہور(سپورٹس ڈیسک)سینیٹ کی قائمہ کمیٹی بین الصوبائی رابطہ کا اجلاس ہوا جس میں اولمپک گولڈ میڈل کا انعام 1 کروڑ سے بڑھا کر 10 کروڑ روپے کرنے کی۔۔
تجویز پیش کر دی گئی۔نئی کیش ایوارڈ پالیسی کی سفارش فنانس ڈویژن کو ارسال کر دی گئی۔اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے پاکستان ہاکی فیڈریشن کے صدر محی الدین وانی نے کہا ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کا کام فیڈریشنز کو فنڈز فراہم کرنا ہے ، پاکستان فٹبال فیڈریشن حکومتی فنڈز نہیں لیتی، فنڈز کے استعمال پر فیڈریشنز کا احتساب کیا جاتا ہے ۔
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