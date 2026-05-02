منہ کے کینسر کی شرح 30 فیصد تک پہنچ گئی
سال 2019 میں گٹکے کے 10194 کیس رجسٹرڈ ،5500 کیس زیر التوا کراچی میں ہر پانچواں شخص گٹکا، مین پوری اور ماوا کا عادی ہے ،ڈبلیو ایچ او کی رپورٹ
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)صحت کے بین القوامی ادارے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی ایک رپورٹ کے مطابق پورے جنوبی ایشیا میں منہ کے کینسر کی شرح پاکستانی مردوں میں سب سے زیادہ ہے ۔ملک میں اس کینسر کی شرح تقریباً 4 فیصد ہے جبکہ کراچی میں گٹکے کے زیادہ استعمال کی وجہ سے یہ شرح 30 فیصد تک ہے ، کراچی میں ہر پانچواں شخص گٹکا، مین پوری اور ماوا کا عادی ہے ۔شرافی گوٹھ پولیس نے 2021 میں محمد طاہر نامی ایک ملزم کو گرفتار کیا تھا۔ پولیس کے مطابق ان کے گھر سے بھاری مقدار میں گٹکا اور ماوا بنانے کا سامان برآمد کیا گیا تھا، ان میں ماوا پیکنگ مشین، ماوا مکسنگ مشین ودیگر سامان شامل تھا۔
سندھ ہائی کورٹ میں ملزم محمد طاہر کی درخواست ضمانت تو مسترد ہوگئی تھی لیکن گٹکے کا کاروبار کرنے والے اکثر ملزمان سزائوں سے بچ جاتے ہیں۔قانونی ماہرین کے مطابق صرف 5 فیصد گرفتار ملزمان کو عدالتوں سے سزائیں مل پاتی ہیں، اس کی وجوہات میں پولیس کی ناقص تفتیش اور کمزور پراسیکیوشن ہیں۔ سندھ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق سال 2019 میں گٹکے کے 10194 کیس رجسٹرڈ ہوئے جن میں سے 5500 کیس ابھی تک زیر التوا ہیں۔ اسی طرح 2025 کے آخر میں 145 گٹکا ڈیلرز کو گرفتار کیا گیا لیکن تاحال کسی کو بھی سزا نہیں ہوئی۔ سندھ پولیس کے ترجمان کے مطابق حال ہی میں گٹکا اور ماوا فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائیوں کو مزید تیز فیصلہ کیا گیا ہے ۔