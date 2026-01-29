صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوئی تعریف کردے توسوشل میڈیا اس پر بھی تنقید کرتا ہے :جھانوی کپور

  • انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا
کوئی تعریف کردے توسوشل میڈیا اس پر بھی تنقید کرتا ہے :جھانوی کپور

ممبئی (آئی این پی)بالی ووڈ اداکارہ جھانوی کپور نے سوشل میڈیا پر اپنی تعریف سے متعلق سوال پر کہا کہ اگر کوئی تعریف کردے تو اس پر بھی تنقید کی جاتی ہے ۔

ایک انٹرویو کے دوران جب ان سے پوچھا گیا کہ بطور اداکار وہ اپنی پرفارمنس کے بارے میں کیا کہیں گی جس پر جھانوی نے کہا میں اپنی پرفارمنس پر کمنٹ نہیں کر سکتی کیونکہ جج عوام ہوتے ہیں میں خود کے بارے میں کیسے بیٹھ کر بولوں، تاہم میں بہت پراعتماد ہوں، میں یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ بہت اچھی پرفارمنس دے رہی ہوں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کاروبار کی دنیا

اسٹاک ایکسچینج ،تیزی،انڈیکس177پوائنٹس بڑھ گیا

سپر ٹیکس کی یکمشت وصولی تباہ کن ثابت ہوگی،کراچی چیمبر

مرکنٹائل ایکسچینج میں 70ہزار سے زائد لاٹس کی ٹریڈنگ

بھارت،یورپ آزاد تجارتی معاہدہ برآمدات کیلئے چیلنج قرار

دھاتوں کی درآمدات میں 18فیصد اضافہ

شمالی امریکا کوبرآمدات میں 5، درآمد میں 25فیصد نموریکارڈ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بحث نہ کرنے کے طریقے
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کوئلوں کی دلالی
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
خاندان یا بازیچہ اطفال؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
یہ انکشاف انکشاف نہیں ہے!
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
12 فروری، بنگلہ بہار کا دن
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأت… (1)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak